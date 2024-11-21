SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 24 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Согласно информации, запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 11:07 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 20:07 по бакинскому). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Отмечается, что в рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 21-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.