О нас
Report Georgia
Аудио новости

SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник

SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8.
ИКТ
6 июня 2021 г. 09:44
SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник

Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8.

Старт состоялся в 00:26 по времени Восточного побережья США (08:26 бакинское время) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Через 31 минуту 52 секунды после пуска спутник был успешно выведен на орбиту. "Отделение груза подтверждено", - сообщил в ходе трансляции один из операторов запуска.

Отметим, что первая ступень Falcon 9, которая ранее дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon, через несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Технология многократного использования ступеней ракет позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50
Политолог: Трагедия в Кельбаджаре доказывает, что Армения является угрозой всему региону
Политолог: Трагедия в Кельбаджаре доказывает, что Армения является угрозой всему региону
5 июня 2021 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi