SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник

Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8.

Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8.

Старт состоялся в 00:26 по времени Восточного побережья США (08:26 бакинское время) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Через 31 минуту 52 секунды после пуска спутник был успешно выведен на орбиту. "Отделение груза подтверждено", - сообщил в ходе трансляции один из операторов запуска.

Отметим, что первая ступень Falcon 9, которая ранее дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon, через несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Технология многократного использования ступеней ракет позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.