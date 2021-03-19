О нас
Report Georgia
Аудио новости

SpaceX перенесла испытание очередного прототипа корабля Starship

SpaceX перенесла испытание очередного прототипа корабля Starship Суборбитальный испытательный полет очередного прототипа космического корабля Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, перенесен на следующую неделю.
ИКТ
19 марта 2021 г. 23:21
SpaceX перенесла испытание очередного прототипа корабля Starship

Суборбитальный испытательный полет очередного прототипа космического корабля Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, перенесен на следующую неделю.

Как передает Report, об этом сообщил специализированный сайт Spaceflight Insider.

На минувшей неделе корабль Starship SN11 уже был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

До запуска должны состояться статические огневые испытания его двигателей, позитивные результаты которых позволят принять решение о проведении испытательного старта.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi