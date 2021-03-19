SpaceX перенесла испытание очередного прототипа корабля Starship

Суборбитальный испытательный полет очередного прототипа космического корабля Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, перенесен на следующую неделю.

Суборбитальный испытательный полет очередного прототипа космического корабля Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, перенесен на следующую неделю.

Как передает Report, об этом сообщил специализированный сайт Spaceflight Insider.

На минувшей неделе корабль Starship SN11 уже был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

До запуска должны состояться статические огневые испытания его двигателей, позитивные результаты которых позволят принять решение о проведении испытательного старта.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.