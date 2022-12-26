SpaceX готовит к запуску новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 28 декабря должна стартовать на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 28 декабря должна стартовать на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило специализированное издание Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Он станет 68-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink с мая 2019 года. SpaceX запустила уже 3,6 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,3 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 41-й стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.