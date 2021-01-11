Создатель Telegram призвал перейти с Apple на Android

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа приложение Parler

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа приложение Parler.

Как передает Report, Дуров считает, такие действия IT-гигантов гораздо опаснее для свободы слова, чем цензура в соцсетях. Своим мнением Дуров поделился в Telegram-канале.

По словам главы Telegram, нет гарантии того, что подобного не произойдет с Telegram. "Apple является более опасной из двух (операционных систем), потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. На Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK (формате, который позволяет установить и открыть приложение, минуя его скачивание с официального магазина)", — пояснил создатель мессенджера.