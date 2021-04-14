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Sony показала новый флагманский смартфон Xperia 1 III с 4К-экраном

Sony показала новый флагманский смартфон Xperia 1 III с 4К-экраном Sony Xperia 1 III стал единственным в мире топовым флагманом, оснащенным слотом для карты памяти и аудиоджеком
ИКТ
14 апреля 2021 г. 13:45
Sony показала новый флагманский смартфон Xperia 1 III с 4К-экраном

Японская компания Sony представила третье поколение флагманского смартфона Xperia 1, которое обзавелось процессором Snapdragon 888.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, премьера прошла в онлайн-формате.

Дизайн нового поколения остался идентичен предшественнику - вытянутый "кинематографический" экран с соотношением сторон 21:9, никаких врезанных фронталок и прямоугольный корпус. В Xperia 1 III использована 6,5-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 4K и частотой обновления картинки 120 Гц. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass.

"Сердцем" смартфона стала топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888 с интегрированным 5G-модемом. При 12 ГБ оперативной памяти гаджет получил накопитель на 256 ГБ. Гораздо интереснее, что Sony Xperia 1 III стал единственным в мире топовым флагманом, оснащенным слотом для карты памяти и аудиоджеком — конкуренты эти функции давно игнорируют.

Смартфон получил камерный модуль из четырех сенсоров: три по 12 Мп (Exmor RS) и один 3D ToF. Наиболее интересен телескопический сенсор с вариообъективом с доступными значениями апертуры f/2,3 и f/2,8. Как предыдущие модели серии, Xperia 1 III поддерживает функцию Photography Pro.

Производитель обещает, что 4 500-мАч аккумулятор способен прослужить до 3 лет без потери емкости. Смартфон получил 30-ваттную проводную и беспроводную зарядки.

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