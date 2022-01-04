SOCAR Turkey получил финансирование от ЕС для первого своего цифрового проекта

Первый цифровой проект Circular TwAIn,, разработанный Центром исследований и разработок компании "SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS", получил финансирование в рамках Европейской программы Horizon Europe Program (HEUROPE).

Первый цифровой проект Circular TwAIn,, разработанный Центром исследований и разработок компании "SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS", получил финансирование в рамках Европейской программы Horizon Europe Program (HEUROPE).

Как передает Report со ссылкой на сообщение SOCAR Turkey, этот проект, направленный на максимальное повышение устойчивости и энергоэффективности с помощью искусственного интеллекта и цифровых решений, стал четвертым проектом "SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS", финансируемым ЕС.

"Крупнейший промышленный холдинг Турции, SOCAR Turkey, продолжает свои исследования и разработки инновационных проектов для устойчивого, эффективного и безопасного энергоснабжения. Проект Circular TwAIn, первый цифровой проект, разработанный "SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS" и реализованный в партнерстве с AI Platform для интегрированного устойчивого и кругового производства, получил право на финансирование HEUROPE", - говорится в сообщении.

Проект, в рабочий консорциум которого входят 10 международных партнеров, направлен на разработку цифрового инструмента для обеспечения энергоэффективности на крупных производственных объектах с помощью искусственного интеллекта. В рамках проекта Circular TwAIn компания "SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS" будет управлять процессами крупномасштабной демонстрации создаваемого цифрового приложения и поддержки валидационных испытаний на объекте EO/EG компании Petkim. Проект Circular TwaAIn, который имеет право на поддержку программы Европейской комиссии Horizon Europe с грантовым бюджетом, внесет значительный вклад в сокращение энергопотребления и выбросов углекислого газа с помощью получаемых результатов.

"Эффективное и устойчивое производство всегда было нашим приоритетом с новыми продуктами и процессами, которые мы интегрировали в нашу производственную инфраструктуру. В первом цифровом проекте Circular TwAIn, который мы разработали в этом контексте, мы будем использовать цифровые технологии для достижения гораздо более эффективных результатов в области устойчивого производства. Проект Circular TwAIn, который будет служить развитию наших среднесрочных и долгосрочных стратегий цифровизации, устойчивости и оптимизации энергопотребления, будет продолжен в партнерстве с 10 международными партнерами из Испании, Германии, Италии, Люксембурга, Кипра и Норвегии. Наши проекты «CO2 Focus», «CARMOF» и «NEFERTITI», которые разработаны Центром исследований и разработок компании SOCAR Turkey, ранее имели право на получение финансирования в рамках программы EU Horizon 2020 - улавливание, хранение и использование углерода. Проект Circular TwAIn, является нашим четвертым проектом, который считается достойным поддержки со стороны фондов ЕС. Мы продолжим нашу работу, направленную на создание добавленной стоимости для устойчивого будущего с помощью наших инновационных проектов и международного сотрудничества", - сказал генеральный директор SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS" Билал Гулиев, слова которого приводятся в сообщении.