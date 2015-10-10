СМИ узнали о грядущих масштабных сокращениях в Twitter

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В компании Twitter Inc. на следующей неделе грядут масштабные сокращения. Как передает Report, об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Re/code, специализирующееся на новостях высокотехнологичной сферы.

Собеседники издания не уточнили, сколько именно человек планируется уволить, заявив лишь, что сокращения коснутся большинства департаментов. По некоторым данным, сильнее всего могут пострадать инженеры.

В самой компании официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, заявив, что не комментируют слухи.

Всего в 35 офисах Twitter Inc. по всему миру работают около 4,1 тыс. человек.

Компания Twitter была основана в 2006 году. Сейчас соцсеть доступна более чем на 35 языках. Количество активных пользователей (активность учетной записи не реже раза в месяц) составляет 316 млн.