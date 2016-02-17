СМИ: США планировали масштабную кибератаку на Иран

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ США разрабатывали план по осуществлению масштабной кибератаки в отношении Ирана в случае, если дипломатические попытки по сдерживанию ядерной программы Тегерана провалились бы. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, которое ссылается на источники в разведывательном сообществе США, план Вашингтона под названием Nitro Zeus предполагал кибернападение на "иранские электронные сети, включая компьютеры, отвечающие за противовоздушную оборону", а также коммуникационные системы и ключевые системы электроснабжения страны.

План Nitro Zeus, разработанный Пентагоном еще на раннем этапе президентства Барака Обамы, предназначался для того, чтобы глава Белого дома "имел альтернативу полномасштабной войне, в случае если Иран предпринял бы враждебные действия по отношению к США или их союзникам в (ближневосточном) регионе", указывает издание.

По его данным, для подготовки к хакерской атаке планировалось задействовать ресурсы "тысяч сотрудников разведки и военных", а также "потратить десятки миллионов долларов", в том числе с целью установки шпионских электронных устройств в иранские компьютерные сети.

Разведка США также разрабатывала план по кибернападению на электронные системы иранского завода по обогащению урана в Форду, сообщает газета.

"Данная атака была бы секретной операцией, приказ о проведении которой президент мог отдать даже в случае, если страны не находились бы в состоянии (военного) конфликта", - отмечает она.