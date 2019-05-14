Сменился пресс-секретарь министерства транспорта, связи и высоких технологий

​Сменился пресс-секретарь Минтранспорта Азербайджана

14 мая, 2019 12:39

© Report https://report.az/storage/news/ef9ed6519adc2859ec75d4359b3515a0/c77ba767-bdf1-494c-bde6-f1dcd77de0b6_292.jpg Руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Азерпочта" министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гезалова назначена главой пресс-службы министерства. Как сообщает Report, она сменила на этом посту Замиру Адилову.

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