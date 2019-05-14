Сменился пресс-секретарь министерства транспорта, связи и высоких технологий

Руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Азерпочта" министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гезалова назначена главой пресс-службы министерства.
Как сообщает Report, она сменила на этом посту Замиру Адилову.
Руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Азерпочта" министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гезалова назначена главой пресс-службы министерства.
Как сообщает Report, она сменила на этом посту Замиру Адилову.
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Namiq HüseynovАвтор новости