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    ​Skype полностью восстановил работу

    Сервис оставался недоступным более десяти часов

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Команда разработчиков популярного сервиса Skype полностью устранила проблему и сообщила, что пользователям доступны все сервисы мессенджера, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Мы рады сообщить, что сервисы Skype полностью восстановлены. Спасибо всем вам за терпение", - написано на странице мессенджера в Twitter. 

    Проблемы начались 21 сентября в районе полудня. Пользователи Skype жаловались на его недоступность практически по всему миру. Пользователи не могли изменить свой статус и связаться с контактами, также многие не могли войти в мессенджер. Сервис оставался недоступным более десяти часов.

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