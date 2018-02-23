Шведские программисты разрабатывают технологию общения с умершими

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Программисты из Швеции разрабатывают робота, который сможет стать электронной копией умершего человека.

Как передает Report, об этом пишет издание Dagen.

Изначально специалисты хотели создать речевую программу, способную отвечать на вопросы близких и знакомых об организации похорон. Затем программисты решили разработать робота, который будет говорить голосом покойного и поддерживать простые беседы. Нейросеть будет распознавать заданный вопрос и искать ответ на него в базе прижизненных высказываний покойного.

Технические специалисты работают совместно с сетью шведских похоронных бюро «Феникс». Как сообщила руководитель компании Шарлотта Руниус, сейчас бюро ищет 10 добровольцев, чьи голоса будут записаны и обработаны программой. Искусственный интеллект сможет воспроизводить их после смерти этих людей.

Следующим шагом компании станет разработка робота, который станет визуальной копией умершего человека.