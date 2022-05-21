Шахин Алиев: Во время Отечественной войны информационная война против Азербайджана достигла пика

В период Отечественной войны информационная война против Азербайджана и его граждан достигла пика.

В период Отечественной войны информационная война против Азербайджана и его граждан достигла пика.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев.

"В результате мер, предпринятых нами совместно с другими государственными учреждениями и лицами, проявлявшими активность по этому вопросу в обществе, такие атаки были успешно предотвращены", - отметил Ш.Алиев.

Глава службы сообщил, что для предотвращения дезинформации в социальных сетях осуществляются меры по обеспечению страниц государственных учреждений и государственного значения опознавательными знаками.

По его словам, за последнее время более 150 таким страницам выданы опознавательные знаки.