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Шахин Алиев: Во время Отечественной войны информационная война против Азербайджана достигла пика

Шахин Алиев: Во время Отечественной войны информационная война против Азербайджана достигла пика В период Отечественной войны информационная война против Азербайджана и его граждан достигла пика.
ИКТ
21 мая 2022 г. 13:23
Шахин Алиев: Во время Отечественной войны информационная война против Азербайджана достигла пика

В период Отечественной войны информационная война против Азербайджана и его граждан достигла пика.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев.

"В результате мер, предпринятых нами совместно с другими государственными учреждениями и лицами, проявлявшими активность по этому вопросу в обществе, такие атаки были успешно предотвращены", - отметил Ш.Алиев.

Глава службы сообщил, что для предотвращения дезинформации в социальных сетях осуществляются меры по обеспечению страниц государственных учреждений и государственного значения опознавательными знаками.

По его словам, за последнее время более 150 таким страницам выданы опознавательные знаки.

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Версия на азербайджанском языке ETX: "Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsi pik həddə çatmışdı"

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