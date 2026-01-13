Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ИКТ
    • 13 января, 2026
    • 14:58
    СЭБ пресекла незаконное размещение водительских удостоверений в Instagram

    Служба электронной безопасности (СЭБ) в результате мониторинга выявила факты размещения в социальной сети Instagram более 3 тыс. водительских удостоверений физических лиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на СЭБ, документы публиковались лицами, осуществляющими обучение вождению, в рекламных целях.

    "Распространение персональных данных граждан подобным образом повышало риск их перехвата и незаконного использования третьими лицами. Специалисты Службы незамедлительно направили официальные обращения администраторам выявленных страниц с требованием удалить незаконно размещенные материалы и принять необходимые технические и организационные меры для предотвращения повторения подобных случаев. В результате принятых мер все обнаруженные документы были удалены из публичного доступа", - говорится в сообщении.

    СЭБ вновь напоминает гражданам, что распространение персональных данных, включая официальные документы, такие как водительские удостоверения, в социальных сетях создает серьезную угрозу. Такая информация должна предоставляться только надежным и уполномоченным организациям, а в случае обнаружения нарушений закона следует немедленно сообщать в Службу электронной безопасности.

    Отдельное предупреждение вынесено автошколам и частным инструкторам: размещение официальных документов граждан в социальных сетях в социальных сетях недопустимо, и требования законодательства "О персональных данных" должны строго соблюдаться.

