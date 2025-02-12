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СЭБ предупреждает о случаях мошенничества от имени "Азерпочт"

СЭБ предупреждает о случаях мошенничества от имени "Азерпочт" Мошенники используют мессенджеры для рассылки сообщений от имени "Азерпочт" – структуры, принадлежащей Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.
ИКТ
12 февраля 2025 г. 17:58
СЭБ предупреждает о случаях мошенничества от имени Азерпочт

Мошенники используют мессенджеры для рассылки сообщений от имени "Азерпочт" – структуры, принадлежащей Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом предупредила Служба электронной безопасности при министерстве.

По данным ведомства, злоумышленники отправляют сообщения гражданам, размещающим объявления на торговых платформах, предлагая купить товар. В результате пользователи переходят по поддельным ссылкам, где у них запрашивают данные банковских карт и другую личную информацию якобы для получения оплаты.

В Службе электронной безопасности призывают граждан проявлять бдительность, проверять информацию о кампаниях и не передавать данные банковских карт и другую личную информацию третьим лицам.

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Версия на азербайджанском языке ETX: “Azərpoçt”un adından dələduzluq halları var

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