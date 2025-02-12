СЭБ предупреждает о случаях мошенничества от имени "Азерпочт"

Мошенники используют мессенджеры для рассылки сообщений от имени "Азерпочт" – структуры, принадлежащей Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Мошенники используют мессенджеры для рассылки сообщений от имени "Азерпочт" – структуры, принадлежащей Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом предупредила Служба электронной безопасности при министерстве.

По данным ведомства, злоумышленники отправляют сообщения гражданам, размещающим объявления на торговых платформах, предлагая купить товар. В результате пользователи переходят по поддельным ссылкам, где у них запрашивают данные банковских карт и другую личную информацию якобы для получения оплаты.

В Службе электронной безопасности призывают граждан проявлять бдительность, проверять информацию о кампаниях и не передавать данные банковских карт и другую личную информацию третьим лицам.