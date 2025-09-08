ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    • 08 сентября, 2025
    • 17:01
    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени Azərpoçt

     

    Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана зафиксировала новые случаи кибермошенничества с использованием бренда "Azərpoçt".

    Как сообщили Report в СЭБ, злоумышленники проводят целевую фишинговую кампанию, используя название и логотип почтового оператора.

    По данным ведомства, гражданам рассылаются SMS, звонки и поддельные электронные письма с ложной информацией о якобы ожидающихся денежных выплатах. Адресаты перенаправляются на подозрительные сайты, где им предлагается нажать кнопку "Получить оплату" и ввести данные банковской карты, в том числе CVV/CVC-код, а также мобильный номер. После этого мошенники либо напрямую списывают средства, либо получают доступ к банковскому приложению жертвы.

    СЭБ отмечает, что такие сообщения чаще всего приходят с зарубежных номеров и содержат грамматические ошибки. Гражданам настоятельно рекомендуется проверять подлинность ссылок и не передавать личные данные через сомнительные ресурсы.

    "Azərpoçt" и СЭБ призывают пользователей быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и в случае сомнений проверять достоверность уведомлений через официальные каналы: колл-центр "Azərpoçt" (169), горячую линию СЭБ (1654) или официальные страницы учреждений в социальных сетях.

    кибермошенники Azərpoçt кибербезопасность почтовый оператор
