СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана зафиксировала новые случаи кибермошенничества с использованием бренда "Azərpoçt".

Как сообщили Report в СЭБ, злоумышленники проводят целевую фишинговую кампанию, используя название и логотип почтового оператора.

По данным ведомства, гражданам рассылаются SMS, звонки и поддельные электронные письма с ложной информацией о якобы ожидающихся денежных выплатах. Адресаты перенаправляются на подозрительные сайты, где им предлагается нажать кнопку "Получить оплату" и ввести данные банковской карты, в том числе CVV/CVC-код, а также мобильный номер. После этого мошенники либо напрямую списывают средства, либо получают доступ к банковскому приложению жертвы.

СЭБ отмечает, что такие сообщения чаще всего приходят с зарубежных номеров и содержат грамматические ошибки. Гражданам настоятельно рекомендуется проверять подлинность ссылок и не передавать личные данные через сомнительные ресурсы.

"Azərpoçt" и СЭБ призывают пользователей быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и в случае сомнений проверять достоверность уведомлений через официальные каналы: колл-центр "Azərpoçt" (169), горячую линию СЭБ (1654) или официальные страницы учреждений в социальных сетях.