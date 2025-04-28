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СЭБ: Мошенники стали совершать операции от имени "Азерпочт"

СЭБ: Мошенники стали совершать операции от имени "Азерпочт" 16:58
ИКТ
28 апреля 2025 г. 17:08
СЭБ: Мошенники стали совершать операции от имени Азерпочт

На различных платформах от имени ООО "Азерпочт", входящее в структуру Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана, совершаются различные мошенничества.

Как сообщает Report, об этом заявила Служба электронной безопасности (СЭБ).

Сообщается, что гражданам, размещающим товары на платформах объявлений, отправляются сообщения с разных номеров, в которых выражается желание приобрести товар. Для получения оплаты за товар гражданам предлагается перейти по поддельной ссылке и ввести данные банковской карты и другую личную информацию.

СЭБ рекомендует гражданам быть бдительными в таких случаях, уточнять информацию у организации, от имени которой поступают сообщения, и не передавать данные банковской карты и личную информацию через подозрительные ссылки.

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Версия на азербайджанском языке ETX: “Azərpoçt”un adından dələduzluq edilir

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