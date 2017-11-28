Сархан Гашимов назначен членом правления Microsoft в СНГ

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный директор Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов назначен членом правления Microsoft CIS. Как сообщает Report, Сархан Гашимов также взял на себя ответственность за развитие бизнеса корпорации в Туркменистане и Таджикистане.

Основные задачи Гашимова – развитие бизнеса Microsoft в Туркменистане и Таджикистане, в частности, в сфере облачных технологий, поддержание прочных деловых отношений с ключевыми заказчиками и партнерами, развитие взаимоотношений с государственными органами и т.п.

"Рынки Туркменистана и Таджикистана обладают всеми необходимыми качествами для успешного развития в приоритетных для Microsoft направлениях – облачных и мобильных технологий, платформенных решений и средств для совместной работы. Уверен, выполняя нашу миссию – помогать людям и организациям достичь большего – мы сможем внести свой вклад в экономику и развитие общества в целом", - отметил Сархан Гашимов.

Сархан Гашимов начал свою трудовую деятельность в сфере информационных технологий 13 лет назад и смог построить карьеру, проработав в таких крупных международных компаниях, как HP, Oracle и SAP. В течение двух лет он был в числе самых успешных сотрудников компании Oracle, а в компании SAP он был признан одним из лучших работников по итогам 2015 года. У Сархана Гашимова богатый опыт в управлении масштабными проектами, предоставлении консультаций и развитии бизнеса, также он обладает обширными знаниями в сфере облачных технологий, мобильных приложений и управления ресурсами предприятия (ERP).

Сархан женат, имеет 9-летнего сына, а в свободное от работы время на профессиональном уровне увлекается шахматами.