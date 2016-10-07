Samsung запатентовала картонную коробку

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Компания Samsung запатентовала изогнутую картонную коробку.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, одобренная заявка размещена на сайте бюро по патентам и товарным знакам США.

В опубликованных материалах не раскрывается техническая информация о продукте и конкретные детали, однако по описанию можно понять, для чего Samsung создала такую коробку. Судя по изображениям в заявке, в ней планируется хранить и транспортировать изогнутые телевизоры компании.

Также Samsung запатентовала еще 32 изобретения, включая держатель бокала на холодильник, щетку для пылесоса и компьютерный томограф. Однако наибольший интерес представляет складной планшет, который Samsung обещает выпустить с 2019 года.