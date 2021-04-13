Samsung выпустит недорогой компактный планшет Galaxy Tab A7 Lite

Память у устройства небольшая — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной

Компания Samsung намерена выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite.

Как передает Report, об устройстве сообщает MySmartPrice со ссылкой на китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Устройство получит 8,7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS, но разрешение его неизвестно. У планшета не будет врезанной фронтальной камеры, а рамки дисплея выглядят толстыми. Galaxy Tab A7 Lite оснастят аккумулятором объемом 5100 мАч и зарядкой мощностью 15 Вт.

Бюджетную сущность устройства выдает и его платформа MediaTek Helio P22T, которая выдает в бенчмарке GeekBench 840 баллов в одноядерном и 3838 баллов в многоядерном тестах. Памяти будет немного — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной.

Планшет поступит в продажу по всей Европе, в том числе и в России. Цена устройства пока неизвестна.