Samsung возобновил продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Производитель электроники Samsung Electronics возобновил в субботу продажу смартфона Galaxy Note 7 в Южной Корее, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что благодаря большому количеству принимавшихся со среды предварительных заказов, в первый день уже продано 16 тысяч устройств. По прогнозам отраслевых аналитиков, в дальнейшем объем продаж составит порядка 20 тысяч смартфонов в день.

В начале сентября Samsung столкнулась с огромными убытками, которые, по подсчетам, составляют не менее 1 млрд. долларов США. Это объясняется неудачным дебютом на рынке новинки Galaxy Note 7, батареи которой оказались небезопасными, поскольку стали самопроизвольно взрываться. Это заставило компанию отозвать с рынка значительные партии смартфонов и частично приостановить их реализацию.

Как сообщили ранее представители компании, график возобновления продаж в других странах, включая США, будет зависеть от региональных особенностей рынков.