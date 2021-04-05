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Samsung и Adidas представили совместную версию беспроводных наушников

Samsung и Adidas представили совместную версию беспроводных наушников Отличия от стандартной версии только внешние
ИКТ
5 апреля 2021 г. 18:07
Samsung и Adidas представили совместную версию беспроводных наушников

Компания Samsung выпустила лимитированную версию беспроводных наушников Galaxy Buds Pro, созданную совместно с производителем спортивной одежды Adidas.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", отличия от стандартной версии только внешние.

Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack поставляются в бело-зеленой коробке, стилизованной под упаковку кроссовок Stan Smith. Сами наушники, доступные в черном, серебристом и фиолетовом цветах, ничем не отличаются от стандартных Galaxy Buds Pro. В комплекте спецверсии идет выполненный из переработанного пластика чехол, оформленный в виде бейсболки, а также купон на покупку пары кроссовок Adidas Stan Smith.

При первом подключении Galaxy Buds Pro к смартфону разблокируется специальная тема оформления Adidas Originals для экранов блокировки, вызовов и сообщений, а также особые иконки.

Тираж Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack ограничен 6 тыс. экземпляров. Наушники стоимостью 250 долларов США будут доступны только в Южной Корее.

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