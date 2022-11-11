Самир Шарифов: Использование нелицензионных программ может повлечь очень серьезные штрафы

Можно столкнуться с очень серьезными штрафами за использование нелицензионных компьютерных программ на государственных предприятиях.

Можно столкнуться с очень серьезными штрафами за использование нелицензионных компьютерных программ на государственных предприятиях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов.

По словам С.Шарифова, для централизованного решения этой проблемы Министерству цифрового развития и транспорта выделяются средства на приобретение лицензионных компьютерных программ для госпредприятий Азербайджана: "Министерство должно покупать лицензии у IT-компаний, работающих в этой сфере, и бесплатно обеспечивать ими госорганы".