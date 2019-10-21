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С 2011 года в Азербайджане выдано около 110 тыс. сертификатов электронной подписи

С 2011 года в Азербайджане выдано 110 тыс. сертификатов эл.подписи

С 2011 года 12 300 государственным органам Азербайджана было выдано 109 684 сертификата электронной подписи.

Как сообщает Report, об этом сказал советник директора Информационно-вычислительного центра при министерстве транспорта, связи и высоких технологий и руководитель отдела международного сотрудничества Ариф Маилов на 2-ом Бакинском форуме по электронной коммерции (BEF-2019).

По словам А.Маилова, количество транзакций с помощью электронной подписи достигло 38 млн: "Количество юридических лиц, получающих электронные подписи, составило 49 646, физических лиц - 40 060. Количество авторизации и транзакций с помощью электронной подписи составляет 37 914 562".

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