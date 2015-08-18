Рынок навигационных спутниковых систем увеличится почти до 300 млрд. евро к 2023 году

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Рынок глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) в период с 2015 по 2020 годы будет увеличиваться на 9% в год. Как сообщает Report со ссылкой на RUБЕЖ, прогноз составили аналитики инвестиционной компании RNCOS на основе исследования рыночных показателей крупнейших спутниковых систем: GPS (США), BeiDou (Китай), Galileo (Европа), ГЛОНАСС (Россия), QZSS (Япония) и IRNSS (Индия).

Основными мировыми рынками GNSS, по мнению экспертов RNCOS, являются США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Япония, Китай, Южная Корея и Индия.

По информации Европейского Агентства глобальных навигационных спутниковых систем (GSA), в 2015 году рынок оценивается на уровне 250 млрд. евро. В 2023 году этот объем увеличится почти до 300 млрд. евро.