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Россия и Иран обсуждают создание общей криптовалюты c золотым обеспечением

Россия и Иран обсуждают создание общей криптовалюты c золотым обеспечением В центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Токен будет обеспечен з
ИКТ
16 января 2023 г. 10:32
Россия и Иран обсуждают создание общей криптовалюты c золотым обеспечением

В центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Токен будет обеспечен золотом, то есть речь идет о создании стейблкойна.

Как передает Report, об этом сообщил "Ведомостям" исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

Он считает, что уместно создать такой токен с Ираном, потому что это более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии. Бражников напомнил, что в этом году особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана. Планируется, что на этой базе может заработать и токен.

Переговоры по токену подтвердил член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Он добавил, что на государственном уровне эту тему начнут обсуждать только после того, как в РФ одобрят использование криптовалюты. Он утверждает, что использование двумя странами цифровой валюты при товарообороте имеет преимущество над SWIFT.

В августе 2022 года Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте. Речь шла о поставках на 10 млн долларов. Глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак говорил о планах страны широко использовать криптовалюту во внешней торговле. В 2021 году аналитическая компания Elliptic сообщала, что на Иран приходится 4,5% мирового объема майнинга криптовалют, что может обеспечивать стране в общей сложности около 1 млрд долларов в год, позволяя ей обходить санкции.

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