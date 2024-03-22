РФ может узаконить деятельность хакеров

Группа депутатов от партий "Единая Россия" и "Новые люди" подготовила законопроект о легализации "белых" хакеров в России, его в ближайшее время внесут в Госдуму РФ.

Группа депутатов от партий "Единая Россия" и "Новые люди" подготовила законопроект о легализации "белых" хакеров в России, его в ближайшее время внесут в Госдуму РФ.

Как передает Report , об этом сообщают "Известия".

Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении редакции, компании смогут проводить мероприятия по выявлению слабых мест информационных систем с привлечением "белых" хакеров на их условиях.

"Подобные испытания проводятся как в форме тестирования на проникновение, при котором заказчик поручает определенному исполнителю отработать различные сценарии проникновения в информационную систему и продемонстрировать практическую возможность реализации в ней определенных угроз информационной безопасности", — говорится в пояснительной записке.

Также они могут быть реализованы в форме программы Bug Bounty, когда заказчик предлагает провести такую работу сторонним специалистам.

По словам одного из авторов законопроекта, его принятие позволит закрепить механизм проведения мероприятий по выявлению слабых мест в системе безопасности, которые могут использовать злоумышленники в противоправных целях.