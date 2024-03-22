О нас

РФ может узаконить деятельность хакеров

РФ может узаконить деятельность хакеров Группа депутатов от партий "Единая Россия" и "Новые люди" подготовила законопроект о легализации "белых" хакеров в России, его в ближайшее время внесут в Госдуму РФ.
ИКТ
22 марта 2024 г. 07:28
РФ может узаконить деятельность хакеров

Группа депутатов от партий "Единая Россия" и "Новые люди" подготовила законопроект о легализации "белых" хакеров в России, его в ближайшее время внесут в Госдуму РФ.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия".

Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении редакции, компании смогут проводить мероприятия по выявлению слабых мест информационных систем с привлечением "белых" хакеров на их условиях.

"Подобные испытания проводятся как в форме тестирования на проникновение, при котором заказчик поручает определенному исполнителю отработать различные сценарии проникновения в информационную систему и продемонстрировать практическую возможность реализации в ней определенных угроз информационной безопасности", — говорится в пояснительной записке.

Также они могут быть реализованы в форме программы Bug Bounty, когда заказчик предлагает провести такую работу сторонним специалистам.

По словам одного из авторов законопроекта, его принятие позволит закрепить механизм проведения мероприятий по выявлению слабых мест в системе безопасности, которые могут использовать злоумышленники в противоправных целях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyada hakerlərin fəaliyyəti qanuniləşdirilə bilər

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi