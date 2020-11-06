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Раскрыты подробности об iPhone 13

Раскрыты подробности об iPhone 13 В 2021 году Apple выпустит четыре смартфона
ИКТ
6 ноября 2020 г. 21:36
Раскрыты подробности об iPhone 13

В 2021 году Apple выпустит четыре смартфона.

Как передает Report, об этом сообщает издание MyFixGuide со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

В отчете аналитика говорится, что следующая линейка смартфонов Apple, как и актуальная, будет состоять из четырех аппаратов. Вероятнее всего, модели получат названия iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. По информации Мин-Чи Ко, важнейшим нововведением аппаратов серии станет улучшенная система основных камер.

Специалист заметил, что основным отличием камер следующего поколения от актуального окажется наличие измененного сверхширокоугольного объектива. Мин-Чи Ко заявил, что если соответствующий сенсор iPhone 12 Pro и Pro Max имеет апертуру f/2.4, то обновленный сенсор получит апертуру f/1.8. Также камеры устройств получат новую систему автофокуса. Эксперт обратил внимание, что речь идет исключительно о топовых гаджетах линейки — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Специалист заметил, что большую часть заказов — 70 процентов — на производство сенсоров для камеры получит тайваньская компания Largan Precision. Ранее Apple доверяла ей не более 50 процентов от общего числа заказов.

В конце октября известный сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) раскрыл ключевую особенность запланированных на 2021 год смартфонов Apple. По его словам, топовый аппарат серии iPhone 13 получит рекордный накопитель емкостью один терабайт.

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