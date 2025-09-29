Рашад Набиев: ИИ прочно вошел в жизнь и стиль работы человека
ИКТ
- 29 сентября, 2025
- 11:18
Скорость интернета в Азербайджане за последние годы выросла в 6 раз.
Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном саммите INMerge в Баку, организованном ООО PASHA Holding.
По его словам, искусственный интеллект (ИИ) уже не просто инструмент, он заново формирует жизнь людей, образ жизни и стиль работы: "Результаты в сфере цифровизации и инноваций проявляются постепенно. Они требуют целой экосистемы, и в большинстве случаев эта экосистема не зависит от одного министра или человека, который может изменить экосистему. Это вопрос, связанный с наличием данных, навыков, институтов и одновременно капитала".
Последние новости
11:36
Ялчин Рафиев: Азербайджан выступает за проведение COP31 в ТурцииCOP29
11:34
Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повесткеЭкология
11:34
Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с ЕвропойДругие страны
11:31
Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климатаCOP29
11:28
Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы АзербайджанаИКТ
11:26
Определились очередные медалисты III Игр СНГИндивидуальные
11:22
Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действияЭкология
11:22
В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусахИнфраструктура
11:21