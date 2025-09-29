Рашад Набиев: ИИ прочно вошел в жизнь и стиль работы человека

Скорость интернета в Азербайджане за последние годы выросла в 6 раз.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном саммите INMerge в Баку, организованном ООО PASHA Holding.

По его словам, искусственный интеллект (ИИ) уже не просто инструмент, он заново формирует жизнь людей, образ жизни и стиль работы: "Результаты в сфере цифровизации и инноваций проявляются постепенно. Они требуют целой экосистемы, и в большинстве случаев эта экосистема не зависит от одного министра или человека, который может изменить экосистему. Это вопрос, связанный с наличием данных, навыков, институтов и одновременно капитала".