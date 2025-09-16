Рашад Халыгов: Гянджа, Нахчыван и Лянкяран станут новыми точками инновационного развития

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана продолжает переговоры с потенциальными партнерами об открытии Инновационного центра в Лянкяране.

    Об этом сообщил Report заместитель председателя правления агентства Рашад Халыгов.

    Он напомнил, что в текущем году İRİA планирует открыть Инновационные центры в Гяндже и Нахчыване.

    "Центр в Гяндже станет пространством для встреч инновационно мыслящей молодежи и всех, кто интересуется технологиями и предпринимательством. Здесь будут оборудованы коворкинг-зоны, компьютерные классы, переговорные комнаты, конференц-залы и комфортные зоны для отдыха - все необходимое для работы стартапов и реализации новых идей", - отметил Р. Халыгов.

    По его словам, также проведены переговоры о создании Инновационного центра на базе Нахчыванского государственного университета.

    "Мы уверены, что такие проекты сыграют ключевую роль в развитии региональных инновационных экосистем", - добавил зампред İRİA.

    В настоящее время инновационные центры İRİA действуют в Баку и Сумгайыте.

