Рашад Халыгов: Гянджа, Нахчыван и Лянкяран станут новыми точками инновационного развития

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана продолжает переговоры с потенциальными партнерами об открытии Инновационного центра в Лянкяране.

Об этом сообщил Report заместитель председателя правления агентства Рашад Халыгов.

Он напомнил, что в текущем году İRİA планирует открыть Инновационные центры в Гяндже и Нахчыване.

"Центр в Гяндже станет пространством для встреч инновационно мыслящей молодежи и всех, кто интересуется технологиями и предпринимательством. Здесь будут оборудованы коворкинг-зоны, компьютерные классы, переговорные комнаты, конференц-залы и комфортные зоны для отдыха - все необходимое для работы стартапов и реализации новых идей", - отметил Р. Халыгов.

По его словам, также проведены переговоры о создании Инновационного центра на базе Нахчыванского государственного университета.

"Мы уверены, что такие проекты сыграют ключевую роль в развитии региональных инновационных экосистем", - добавил зампред İRİA.

В настоящее время инновационные центры İRİA действуют в Баку и Сумгайыте.