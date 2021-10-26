Против Apple подан групповой иск из-за зарядных устройств

Студенты Пекинского химико-технологического университета и университета Дунхуа объединились, чтобы подать на Apple в суд, потому что в новых продуктах Apple больше нет зарядных устройств. Согласно иску, студенты хотят, чтобы Apple включила зарядное устрой

Студенты Пекинского химико-технологического университета и университета Дунхуа объединились, чтобы подать на Apple в суд, потому что в новых продуктах Apple больше нет зарядных устройств. Согласно иску, студенты хотят, чтобы Apple включила зарядное устройство в комплект.

Как передает Report со ссылкой на на ixbt.com, дело было возбуждено в сентябре этого года. В суде истец и ответчик провели перекрестный допрос. В настоящее время дело находится на стадии подачи дополнительных доказательств и письменных материалов. Истец утверждает, что Apple серьезно нарушает законные права и интересы потребителей. Студенты считают, что большинство пользователей и даже сотрудники Apple одинаково озадачены и возмущены этим. Однако большинство людей об этом умалчивают.

По словам Apple, компания не включает зарядные устройства в коробку для защиты окружающей среды. Многие пользователи не считают, что Apple говорит правду. Если Apple действительно заботится об окружающей среде, почему она до сих пор производит зарядные устройства? Если эти зарядные устройства действительно делают окружающую среду небезопасной, компании не следует их производить. Истец считает, что Apple не включает зарядное устройство в комплект, чтобы продавать его отдельно и зарабатывать больше денег.

Ещё в октябре прошлого года Apple объявила, что больше не будет класть в коробку наушники EarPods. По заявлению компании, удаление этих аксессуаров из коробки поможет снизить выбросы углерода и избежать добычи и использования редкоземельных элементов. Компания также утверждает, что многие пользователи теперь привыкли к беспроводным гарнитурам, таким как AirPods.

Тем не менее серия iPhone 13 по-прежнему поставляется с наушниками в Китае и во Франции.