​Пройдет мероприятие, посвященное юбилею Института систем управления Азербайджана

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В мае этого года в Баку пройдет юбилейная сессия, посвященная 50-летию Института систем управления Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства связи и высоких технологий.

По информации, организаторами мероприятия, запланированного в здании института, являются министерство связи и высоких технологий и Институт систем управления НАНА.

Отметим, что историю возникновения института можно отсчитывать и со дня организации в 1952 году лаборатории электромоделирования при нефтяной экспедиции НАНА.

В связи с повторной организацией нефтяной экспедиции в 1956 году лабораторию назвали Вычислительным центром и включили в состав Института физики и математики НАНА, а в 1958 году - Института математики и механики. Доставка в конце 1950 года в республику универсальных цифровых вычислительных машин дала толчок исследованиям вычислительных методов и программированию. Это в свою очередь привело к тому, что в 1960 году Вычислительный центр превратился в независимую организацию в составе академии наук.

В тот же год в составе центра была создана вторая по величине (после Украины) среди бывших советских республик лаборатория "Электронно-вычислительные машины".

Данная лаборатория оказала решающее влияние на развитие кибернетики и информатики в Азербайджане.

На основе Вычислительного центра в 1965 году был создан Институт кибернетики, а в 2014 году по решению Кабинета министров институт переименовали в Институт систем управления.