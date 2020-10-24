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Report Georgia

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в региональный хаб

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в региональный хаб Азербайджан сегодня является очень важной региональной стороной с географической и инфраструктурной точек зрения
ИКТ
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24 октября 2020 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в региональный хаб

"Азербайджан уже превратился в региональный хаб не только по энергии, но и по перевозкам. В настоящее время мы обеспечиваем для наших партнеров по ту сторону Каспийского моря – в его восточной части и Европе важную транспортную сеть. Инвестиции, вложенные нами в инфраструктуру, способствовали созданию очень широкого формата международного сотрудничества в транспортной сфере. Конечно, все началось с энергетической инфраструктуры, проходящие через Азербайджан нефте- и газопроводы превратились уже в важный источник энергетической безопасности. Что касается нефтепроводов, то мы уже транспортируем нефть из Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью французской газете Le Figaro, отвечая на вопрос, связанный с тем, что Азербайджан выполняет миссию хаба не только трубопроводов, но и фибероптических линий интернета.

Глава государства отметил: "Если говорить об интернет-связи, то мы вкладываем крупные инвестиции в сектор ИТ. Пользование интернетом в Азербайджане составляет примерно 80 процентов, то есть, 80 процентов населения являются пользователями интернета. У нас есть очень продвинутые компании, частные компании в этой области. Так что отмеченная вами компания (компания Neqsol – ред.), насколько мне известно, является частной компанией, которая имеет свои планы и вкладывает инвестиции в регион. Думаю, что их цель заключается в реализации прибыльных в коммерческом отношении проектов. Конечно, Азербайджан сегодня является очень важной региональной стороной с географической и инфраструктурной точек зрения".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan regional haba çevrilib"

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