Препятствует ли скорость интернета в Азербайджане дистанционному образованию?

На фоне внедрения дистанционного образования министерство проводит всю необходимую работу для удовлетворения растущего спроса на интернет - услуги, обеспечения устойчивости и качества связи

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) внесло ясность в вопрос о том, как организовать дистанционное образование в Азербайджане в условиях низкой скорости интернета.

Позицию министерства в ответ на запрос Report выразила руководитель пресс-службы ведомства Гюнель Гезалова.

"Для предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных Арменией, МТСВТ ввела ограничения на скорость интернета в стране в условиях военного положения. В соответствии со статьей 16.1 Закона "О телекоммуникациях", при чрезвычайной ситуации, в условиях чрезвычайного положения в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики компетентные государственные органы обладают преимущественным правом пользования необходимыми сетями телекоммуникаций и могут приостановить, ограничить их использование или применить особые правила для пользования связью. Порядок осуществления государственного контроля за деятельностью в сфере телекоммуникации определяется соответствующим органом исполнительной власти.

В соответствии со статьей 3.1.2 "Специальных правил использования связи в условиях военного положения”, утвержденных постановлением Кабинета министров от 30 ноября 2018 года, деятельность телекоммуникационных и почтовых сетей может быть временно ограничена или приостановлена по согласованию с органами военного управления. Данное ограничение было применено к соответствующим средствам электронной коммуникации. Деятельность электронных платформ, где осуществляется процесс дистанционного образования, не ограничена. Студенты высших учебных заведений, учащиеся средних общеобразовательных школ могут участвовать в дистанционном процессе обучения без каких-либо затруднений. В настоящее время на фоне внедрения дистанционного образования министерство проводит всю необходимую работу для удовлетворения растущего спроса на интернет - услуги, обеспечения устойчивости и качества связи", - отметила она.