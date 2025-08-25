Премиум-ТВ платформа Турции «Digiturk» теперь доступна на "CityNet TV"

Премиум-ТВ платформа Турции «Digiturk» теперь доступна на "CityNet TV"

"CityNet TV", расширяя разнообразие контента для своих зрителей, начал сотрудничество с ведущим мировым медиагигантом «BeIN Media Group». В результате этого партнёрства пользователи "CityNet TV" смогут смотреть богатый контент, предоставляемый премиум-тв платформой Турции «Digiturk».

В рамках нового пакета "Digiturk" любители спорта смогут смотреть множество футбольных матчей в высоком качестве, включая игры Турецкой Суперлиги, на каналах "BeIN Sports International", "BeIN Sports 2", "BeIN Sports 3" и "BeIN Sports 4". Для поклонников развлечений и кино специально предоставляются каналы "BeIN Iz", "BeIN Gurme" и "BeIN Movies Turk". Кроме того, каталог VoD (видео по запросу), включающий более 1000 фильмов и сериалов различных жанров, открывает зрителям доступ к премиум-контенту.

Следует отметить, что новые пользователи, подключающиеся к "CityNet TV", смогут воспользоваться пакетом "Digiturk" бесплатно в течение первого месяца. Для существующих абонентов стоимость услуги составляет всего 16,99 AZN в месяц. Для использования сервиса требуется устройство нового поколения Android STB (Set-Top Box) от "CityNet".

Для получения дополнительной информации о подключении или услугах вы можете посетить www.citynettv.az , связаться по номеру *1177 или воспользоваться мобильным приложением "CityNet TV".

Напомним, что помимо "Digiturk", "CityNet TV" предоставляет возможность просмотра премиальных каналов, таких как "BluTV", "Setanta Sports", "Dizi Channel" и "FilmBox". Кроме того, платформа позволяет пользователям легко пользоваться популярными приложениями, такими как "YouTube", "Netflix", "Amazon Prime" и "Spotify".