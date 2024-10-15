Председатель "Азеркосмос" избран вице-президентом Международной астронавтической федерации

Председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") Самаддин Асадов избран вице-президентом Международной астронавтической федерации.

Председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") Самаддин Асадов избран вице-президентом Международной астронавтической федерации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Решение было принято на сегодняшнем заседании Генеральной Ассамблеи Федерации в рамках Миланского конгресса. Кандидатуру Асадова поддержали члены бюро и комитета Международной астронавтической федерации.

Бюро является главным исполнительным органом Международной астронавтической федерации. В основные обязанности вице-президента входит председательство на пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи, конгрессах, симпозиумах и других заседаниях Федерации, вынесение рекомендаций космическим агентствам, контроль за подготовкой годового финансового отчета и пр.