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Председатель "Азеркосмос" избран вице-президентом Международной астронавтической федерации

Председатель "Азеркосмос" избран вице-президентом Международной астронавтической федерации Председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") Самаддин Асадов избран вице-президентом Международной астронавтической федерации.
ИКТ
15 октября 2024 г. 10:39
Председатель Азеркосмос избран вице-президентом Международной астронавтической федерации

Председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") Самаддин Асадов избран вице-президентом Международной астронавтической федерации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Решение было принято на сегодняшнем заседании Генеральной Ассамблеи Федерации в рамках Миланского конгресса. Кандидатуру Асадова поддержали члены бюро и комитета Международной астронавтической федерации.

Бюро является главным исполнительным органом Международной астронавтической федерации. В основные обязанности вице-президента входит председательство на пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи, конгрессах, симпозиумах и других заседаниях Федерации, вынесение рекомендаций космическим агентствам, контроль за подготовкой годового финансового отчета и пр.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərkosmos"un sədri Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasına vitse-prezident seçilib

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