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Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности

Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности Великобритания, которая является ведущим мировым поставщиком услуг в области кибербезопасности, готова делиться опытом с Азербайджаном в этой сфере.
ИКТ
4 марта 2024 г. 10:08
Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности

Великобритания, которая является ведущим мировым поставщиком услуг в области кибербезопасности, готова делиться опытом с Азербайджаном в этой сфере.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил на открытии выставки "UK Cybersecurity Expo" в Баку.

“В настоящее время, когда кибератаки нацелены на критическую важную инфраструктуру и угрожают нашей экономике и обществу, борьба с этими угрозами очень важна. Отрадно, что президент Ильхам Алиев сделал развитие кибербезопасности одним из главных приоритетов Азербайджана. И Великобритания, как близкий партнер, готова поделиться своим опытом в этой сфере",- заявил посол.

В мероприятии принимают участие представители британских компаний в сфере кибербезопасности, чтобы продемонстрировать свои возможности в этой области и установить партнерские отношения с местными компаниями.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Britaniya kibertəhlükəsizlik sahəsində Azərbaycanla təcrübə mübadiləsi aparmağa hazırdır
Версия на английском языке UK stands ready to share its expertise in cyber security with Azerbaijan - Ambassador Auld

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