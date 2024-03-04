Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности

Великобритания, которая является ведущим мировым поставщиком услуг в области кибербезопасности, готова делиться опытом с Азербайджаном в этой сфере.

Великобритания, которая является ведущим мировым поставщиком услуг в области кибербезопасности, готова делиться опытом с Азербайджаном в этой сфере.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил на открытии выставки "UK Cybersecurity Expo" в Баку.

“В настоящее время, когда кибератаки нацелены на критическую важную инфраструктуру и угрожают нашей экономике и обществу, борьба с этими угрозами очень важна. Отрадно, что президент Ильхам Алиев сделал развитие кибербезопасности одним из главных приоритетов Азербайджана. И Великобритания, как близкий партнер, готова поделиться своим опытом в этой сфере",- заявил посол.

В мероприятии принимают участие представители британских компаний в сфере кибербезопасности, чтобы продемонстрировать свои возможности в этой области и установить партнерские отношения с местными компаниями.