Generation AI: Как ИИ меняет обучение, игры и психологию детей по всему миру

Роль искусственного интеллекта (ИИ) в жизни детей стремительно растет - от школьных занятий до домашних игр и общения, формируя новое поколение, которое специалисты уже называют Generation AI.

Как передает Report, об этом пишет издание The Economist.

Школы и ИИ: от недоверия к повсеместному использованию

Учителя были удивлены: некоторые дети, используя онлайн-платформу Khan Academy, выполняли домашние задания по математике с помощью "помощника". Выяснилось, что это цифровая симуляция Пифагора, древнегреческого математика. Платформа позволяет детям взаимодействовать с ИИ-симуляциями великих мыслителей прошлого, а это открывает новые возможности обучения.

Согласно опросу Центра демократии и технологий (CDT), американские подростки чаще используют ИИ дома, чем их родители, а в школе - чаще, чем взрослые на работе. ИИ меняет способы обучения, контроля, игр и общения, открывая уникальные возможности, но создавая новые риски.

За два года в США использование ИИ в школах стало нормой. Исследование RAND Corporation показало: 61% старшеклассников и 69% учителей используют ИИ в учебной работе. Некоторые правительства активно поддерживают эту тенденцию. В США президент Дональд Трамп подписал указ о внедрении основ ИИ во все предметы, Сингапур ввёл уроки ИИ в начальной школе, Китай планирует обучение ИИ во всех школах к 2030 году. В Ханчжоу, где базируется компания DeepSeek, дети получают минимум десять часов обучения ИИ в год.

ИИ как инструмент для учителей и домашних репетиторов

Учителя используют ИИ для подготовки заданий, тестов и индивидуальных упражнений. Пилотный проект в 68 школах Англии показал, что использование ChatGPT позволило учителям сократить время подготовки уроков почти на треть.

Дома дети пользуются ИИ как персональными репетиторами. В Китае конкуренция на экзаменах стимулирует рост компаний, создающих ИИ-учителей. Пилотные исследования в Индии и Нигерии показали, что использование ИИ повышает успеваемость в чтении и английском языке, а в Тайване стеснительные школьники лучше осваивают материал через ботов, чем с живым учителем.

Риски и тревоги

Не все взрослые разделяют энтузиазм: 61% родителей считают, что ИИ вреден для критического мышления, среди старшеклассников так думают 55%. Проблема не только в списывании - ученики могут перекладывать на ИИ собственное мышление. В Китае 21% школьников предпочли бы зависеть от ИИ, а исследования MIT показали снижение активности мозга при использовании ИИ для эссе.

Школьники осознают это: в эксперименте Университета Индианы задания с ИИ выполнялись быстрее, но реже признавались "своей работой". Поэтому платформы вроде Khanmigo и ChatGPT вводят пошаговое сопровождение, вместо прямых ответов.

ИИ после школы: игры, друзья и опасности

Дома дети используют ИИ ещё чаще. Он адаптирует игры, создаёт уникальные видео и мемы, оживляет игрушки. Например, BrickGPT помогает собирать конструкции из LEGO, NaukNauk превращает плюшевых зверей в говорящих героев, Hasbro и Casio создают ИИ-игрушки, а Китай - наиболее активно интегрирует ИИ в детские устройства.

При этом есть риски: US PIRG выявила, что некоторые ИИ-игрушки могут давать опасные советы. Онлайн-компаньоны становятся частью социальной жизни: более половины американских подростков используют ИИ-компаньонов несколько раз в месяц, а 10% воспринимают их как друзей или партнёров. Иногда это приводит к трагедиям, как в случае с 16-летним Адамом Рейном, который покончил с собой после общения с ChatGPT.

Регулирование и контроль

В США Федеральная торговая комиссия потребовала от OpenAI и других компаний отчётов о влиянии ИИ на детей. Сенаторы предлагают запрет ИИ-компаньонов для несовершеннолетних. Китай усилил регулирование, ограничив "очеловеченное взаимодействие" с ИИ.

Компании вводят родительский контроль: OpenAI, xAI Илона Маска, Meta AI создают детские версии ботов. Психологи предупреждают, что чрезмерное взаимодействие с ИИ может мешать развитию эмоционального интеллекта и критического мышления.

Отметим, что искусственный интеллект стремительно меняет детство - от школы до личной жизни. Он открывает огромные возможности для обучения и творчества, но несёт серьёзные риски: от потери критического мышления до психологической зависимости. Перед обществом стоит задача - научиться использовать потенциал ИИ, не позволяя ему заменить человеческое взаимодействие и реальный опыт.