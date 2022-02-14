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Подготовлена стратегия кибербезопасности Азербайджана

Подготовлена стратегия кибербезопасности Азербайджана Подготовлена стратегия кибербезопасности Азербайджана.
ИКТ
14 февраля 2022 г. 11:42
Подготовлена стратегия кибербезопасности Азербайджана

Подготовлена стратегия кибербезопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов сказал на презентации отчета "Дезинформационная сеть против Азербайджана и гибридные угрозы", подготовленного Центром социальных исследований.

Замминстра также рассказал о работе, проделанной в связи с искаженными армянами картах на онлайн-платформах: "В результате наших обращений в Google и другие организации были заменены и восстановлены тысячи исторических названий топонимов".

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Версия на английском языке Azerbaijan's cyber security strategy developed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın kibertəhlükəsizlik strategiyası hazırlanıb

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