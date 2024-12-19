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Почти 500 тыс. пауэр-банков отзываются с Amazon из-за угрозы воспламенения

Почти 500 тыс. пауэр-банков отзываются с Amazon из-за угрозы воспламенения Почти полмиллиона внешних аккумуляторов Charmast отзываются с платформы Amazon из-за угрозы воспламенения.
ИКТ
19 декабря 2024 г. 21:19
Почти 500 тыс. пауэр-банков отзываются с Amazon из-за угрозы воспламенения

Почти полмиллиона внешних аккумуляторов Charmast отзываются с платформы Amazon из-за угрозы воспламенения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) США.

Согласно данным, компания Charmast, базирующаяся в Китае, получила 44 сообщения об опасном перегреве аккумуляторов, в том числе четыре сообщения о том, что потребители получили ожоги или волдыри. Отзыв касается пауэр-банков модели W1056, которые продаются на Amazon в различных цветах.

В CPSC заявили, что потребители должны немедленно прекратить использовать зарядные устройства и связаться с Charmast для получения инструкций по возмещению средств.

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