Почти 500 тыс. пауэр-банков отзываются с Amazon из-за угрозы воспламенения

Почти полмиллиона внешних аккумуляторов Charmast отзываются с платформы Amazon из-за угрозы воспламенения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) США.
Согласно данным, компания Charmast, базирующаяся в Китае, получила 44 сообщения об опасном перегреве аккумуляторов, в том числе четыре сообщения о том, что потребители получили ожоги или волдыри. Отзыв касается пауэр-банков модели W1056, которые продаются на Amazon в различных цветах.
В CPSC заявили, что потребители должны немедленно прекратить использовать зарядные устройства и связаться с Charmast для получения инструкций по возмещению средств.