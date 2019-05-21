Казахстан приступает к внедрению 5G

До конца текущего года планируется реализовать пилотный проект по внедрению 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Как говорится в информации, премьер-министр Аскар Мамин во вторник провел совещание по вопросам внедрения 5G в Казахстане.

"В рамках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилотный проект в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. В целом ожидается, что сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тысяч человек", – говорится в информации.

В ходе совещания также обсуждалось влияние внедрения новой технологии на расширение возможностей для развития цифровой экономики и Интернета вещей (IoT). Как ожидают в правительстве, увеличение скорости потока и пропускной способности передаваемых данных придаст серьезный импульс реализации проектов в сферах цифровизации ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения в части развития телемедицины, внедрения компонентов Smart City, повышения эффективности работы по обеспечению безопасности населения и др.

По данным Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, Казахстан наряду с США, Южной Кореей, Швейцарией, Эстонией входит в десятку стран мира, которые приступили к пилотированию внедрения новой сети. По итогам совещания Мамин поручил разработать план мероприятий по внедрению 5G в Казахстане.