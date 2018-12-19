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    Первый скоростной подземный туннель открылся в США - ВИДЕО

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Владелец Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, презентация туннеля транслировалась в прямом эфире на официальном сайте компании The Boring Company, принадлежащей Маску.

    Маск сообщил в ходе презентации, что для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla.

    "Можно ехать со скоростью более 240 км/ч. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу... Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов",— сообщил Илон Маск.

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