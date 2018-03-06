Переходите в сеть 4G Azercell и получите 5 GB интернета в подарок!

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Azercell Telecom, владеющая самой широкой сетью 4G в стране, запускает новую кампанию для всех абонентов, желающих воспользоваться услугой 4G. Компания предоставляет всем своим абонентам 5 GB интернет-пакета в подарок.

Чтобы воспользоваться кампанией, абонентам, подключившимся к 4G, достаточно отправить по SMS цифру "4" на короткий номер 2525. Благодаря интернету в 5 GB, который предусмотрен для использования в сети 4G, абоненты смогут проверить истинную скорость LTE технологий. Более подробную информацию о кампании можно найти на сайте www.azercell.com.

Нужно отметить, что для использования услуги 4G и доступа к высокоскоростному Интернету, абонент должен иметь телефон и SIM-карту, поддерживающую 4G и в настройках телефона должна быть выбрана сеть 4G. Если услуга 4G не активирована на номере, абоненты могут получить SIM-карту, поддерживающую 4G сеть БЕСПЛАТНО в центрах абонентского обслуживания.

Отметим, что Azercell стала первой компанией, которая предоставила услугу 4G абонентам и планирует расширить высокоскоростной мобильный интернет во всех регионах Азербайджана. Компания уже установила 4G-станции в Баку, Гяндже, Барде, Шамкире, Лянкяране и на Абшеронском полуострове в 2017 году, и тем самым стала первым мобильным оператором, предоставившим услугу LTE в регионах. Число пользователей мобильного интернета компании Azercell, которая имеет самую большую сеть LTE в стране, увеличилось в 3 раза в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, а объем использования мобильного Интернета увеличился на 50%. Следует отметить, что невероятная скорость, обеспечиваемая сетью 4G, предоставляет возможность более удобного использования мобильного интернета, видеоконференции, онлайн-игр, предлагаемых современным интернет-пространством.

Компания Azercell будет продолжать свои инициативы, направленные на обеспечение доступа абонентов к высокоскоростному мобильному интернету.