Оператор Nar поздравил представителей прессы

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ По случаю Национального Дня Прессы, Nar организовал специальное мероприятие для представителей прессы. Так, был проведен веселый интеллектуальный конкурс, с участием 58 представителей прессы из 32 медиа.

Выступая на мероприятии, глава пресс-службы оператора Nar Азиз Ахундов, поздравил представителей прессы с праздником. Выразив благодарность медиа-агентствам за честное освещение работы и успехов оператора, А. Ахундов отметил, что Nar уделяет особое внимание связям с прессой.

В длившемся более 2 часов интеллектуальном конкурсе приняли участие 12 команд, состоящих из 5 участников каждая. По результатам конкурса, первое место заняла команда «Молла Насреддин», в то время как команды «Хайат» и «Шарги-Рус», заняли 2 и 3 место соответственно. Победители конкурса получили ценные подарки от Nar.

Отметим, что 22 июля отмечается Национальный день прессы и журналистики Азербайджана. В этот день, был выпущен первый номер газеты «Экинчи», созданной в 1875 году Гасан беком Зардаби. Это событие считается началом истории национальной прессы. Оператор Nar, всегда уделяющий особое внимание средствам массовой информации, как и всегда, провел этот день с представителями прессы.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.