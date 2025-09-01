OpenAI планирует построить крупный дата-центр в Индии

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует построить крупный новый центр обработки данных (ЦОД) в Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

    Компания ищет в стране местных партнеров для создания дата-центра мощностью не менее 1 ГВт, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. ЦОД может стать одним из крупнейших в Индии, где в подобные проекты уже инвестировали такие компании, как, например, Microsoft Corp. и Alphabet Inc. .

    Точное место и сроки реализации проекта в Индии пока неизвестны. По словам источников, глава OpenAI Сэм Альтман может объявить о строительстве объекта во время визита в страну, запланированного на сентябрь.

    В прошлом месяце OpenAI сообщила, что планирует до конца текущего года открыть офис в индийском Дели. Компания уже начала формировать местную команду, которая сосредоточится на укреплении отношений с местными партнерами, правительствами, предприятиями, разработчиками и образовательными учреждениями.

    OpenAI также представила в Индии самый доступный на данный момент тарифный план для использования чат-бота ChatGPT, стремясь стимулировать рост числа платных подписчиков в стране. Тарифный план ChatGPT Go предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям чат-бота за 399 рупий в месяц, что эквивалентно $4,57.

    Ранее Альтман заявил, что Индия является для компании вторым из крупнейших рынков и может стать первым в ближайшем будущем.

