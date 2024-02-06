Обзор финтех-трендов в Азербайджане: Какие технологии Visa влияли на развитие безналичной экономики в 2023 году?

За последние годы в Азербайджане появился ряд инновационных финансовых технологий от Visa, которые способствуют переходу страны на безналичную экономику. Например, бесконтактные оплаты в транспорте или решения в области безопасности платежей.

За последние годы в Азербайджане появился ряд инновационных финансовых технологий от Visa, которые способствуют переходу страны на безналичную экономику. Например, бесконтактные оплаты в транспорте или решения в области безопасности платежей.

В этом материале рассказываем об инновационных платежных технологиях, которые запустила и развивает компания Visa в Азербайджане.

B2B Connect. Некарточные трансграничные платежи для бизнеса

Азербайджан — первая страна из 88 государств в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке, где в 2021 году было внедрено решение Visa B2B Connect.

Этот платежный сервис позволяет совершать некарточные трансграничные платежи в 107 стран мира быстро и безопасно. В зависимости от страны платежи доставляются банку получателя в течение 24-48 часов, а их безопасность гарантирует технология токенизации конфиденциальных данных.

Некарточное решение для корпоративных платежей работает на блокчейн-технологии distributed ledger (распределенного реестра). За счет этого платформа повышает прозрачность и предсказуемость потока транзакций, предлагая поставщикам и покупателям возможность отслеживать статус платежей из банка-отправителя в банк-получатель почти в реальном времени, улучшая и упрощая точность проведения транзакций, а также сверку и управление денежными потоками.

Сервис уже доступен в банках Kapital Bank, Pasha Bank, Expressbank, XALQ Bank и Yelo Bank. В 2023 году сервис Visa B2B Connect начали предлагать своим клиентам Premium Bank и Rabitabank.

Токенизация и цифровые кошельки

За время пандемии потребители по всему миру стали меньше использовать не только наличные: уже сегодня многие отказываются и от физических банковских карт, полагаясь на цифровые кошельки. Популярности цифровых кошельков поспособствовало и распространение смарт-гаджетов, с которых можно совершать оплаты, возрастающая доступность бесконтактных платежей и повышение безопасности электронной коммерции.

В 2019 году компания Visa запустила в стране технологию токенизации – Visa Token Service (VTS). Она позволяет привязать банковскую карту к электронным кошелькам, например, Google Pay или Apple Pay, то есть создать ее цифровой отпечаток на смартфоне. Токенизация шифрует данные банковской карты, такие как ее номер и CVV-код, превращая их в 16-значный набор уникальных цифр – токен. После этого человек может оплачивать покупки смартфоном в одно касание, причем даже без интернета. Таким образом, платить становится быстрее и удобнее, что дает толчок развитию безналичных платежей.

Технология VTS заложила фундамент для появления в стране Apple Pay в 2021 и Google Pay в 2022 году. Сотни тысяч азербайджанцев уже смогли ощутить преимущества цифровых оплат, совершаемых в несколько кликов. Сегодня привязать карту Visa к Apple Pay можно в 13 банках Азербайджана, к Google Pay – в 15.

Подход mobile-first

Люди ХХI века делают через телефон практически все: работают, отдыхают, совершают покупки бесконтактно через Google Pay или Apple Pay в физических точках. В ответ на спрос среди потребителей в финтех-сфере распространился подход mobile-first: все новейшие решения разрабатываются так, чтобы ими было удобно пользоваться с мобильного устройства.

Одно из таких решений – технология Visa Tap to Phone. Она превращает смартфон на базе операционной системы Android, оснащенный модулем передачи данных на малом расстоянии (NFC), в платежный терминал. Владельцы малого и среднего бизнеса могут просто загрузить мобильное приложение и начать принимать оплаты с банковских карт или умных устройств прямо на своем смартфоне.

Решения на базе Visa Tap to Phone предлагают полноценный функционал физической POS-системы, собранный в мобильном приложении. В Азербайджан технология пришла в 2022 году и уже доступна у шести банков-партнеров: Kapital Bank, ABB, Rabita Bank, Bank Respublika, ATB и UniBank.

Усиление безопасности при платежах в интернете

Вместе с развитием электронной коммерции и цифровых платежей повышается и внимание игроков платежного рынка к безопасности оплат и защите пользовательских данных от попадания в руки злоумышленников.

Не так давно платежный сервис ATB Bank, E-PUL и Visa анонсировали запуск платформы Cybersource от Visa. Cybersource – один из мировых лидеров в сфере обработки платежей, позволяющая безопасно, быстро и удобно получать и обрабатывать бизнес-платежи благодаря простой интеграции. Примечательно, что Cybersource — это готовая платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям совершать платежи по всему миру, обрабатывать токенизированные платежи, хранить конфиденциальную информацию о картах и автоматически предотвращать мошенничество.

Кроме того, Cybersource обеспечивает простую интеграцию платежей и повышенную защиту от мошенничества. Используя Cybersource, предприятия смогли снизить риски мошенничества на 20% и увеличить продажи на 15%.

Phygital: слияние реальности и виртуальности

Пример подобного слияния реального и виртуального — платформа предложений и бонусов Visa Pay City. Уже около года сайт Paycity.az предлагает бонусы, скидки и подарки от разнообразных торговых точек.

Потребители могут совершить онлайн-тур по Баку, выбирая понравившиеся предложения, а после посетить интересующее заведение физически и оплатить покупку смартфоном или умными часами с карты Visa, привязанной к электронному кошельку Apple Pay или Google Pay.

Бесконтактные оплаты за проезд

"Умный" транспорт — концепция, объединяющая людей, данные и технологические устройства, чтобы сделать пассажирские перевозки удобнее.

Сегодня пассажиры могут оплатить проезд гаджетом в одно касание, не отвлекаясь от прослушивания подкаста или чтения электронной книги в дороге. Вкладом

в развитие транспортной инфраструктуры Азербайджана стало внедрение бесконтактной оплаты на Апшеронской кольцевой железной дороге, осуществленное компанией Visa в партнерстве с Международным банком Азербайджана.

А в 2022 году в стране была запущена технология Mobility & Transit Transaction на всех 14 станциях маршрута «Баку-Сумгаит». Благодаря этой технологии все оплаты проезда за 24 часа объединяются в один платеж, который списывается в конце дня. Это не только делает процесс оплаты максимально быстрым и простым для пассажиров, но и помогает функционированию транспортной системы, особенно в «час пик».

Также модель MTT позволяет операторам предлагать ряд гибких тарифов для пассажиров, в том числе фиксированные тарифы, тарифы с учетом расстояния и времени, мультимодальные тарифы, и такие функции, как ограничение тарифа, льготы и возврат средств за задержку.

Пассажиры могут оплатить проезд не только банковскими картами, но и картами в цифровых кошельках, используя устройства со встроенным NFC-модулем: телефон часы или платежное кольцо. Компания Visa реализовала проект совместно с «Азербайджанскими железными дорогами» (АЖД), Центральным банкам Азербайджана, Международным банком Азербайджана, RBC Group, IBA Group и AzeriCard.

Встроенные финансы

В 2022 году азербайджанские потребители попробовали преимущества встроенных финансов: мобильный оператор Azercell совместно с Visa запустил специальную цифровую карту для абонентов, с помощью которой можно проводить безналичные платежи, пополнять баланс на счетах и многое другое.

Благодаря цифровому решению Azercell, направленному на удобную и быструю идентификацию клиентов, абоненты могут активировать карту онлайн через приложение без необходимости прохождения дополнительных процедур, обыкновенно требуемых при открытии финансового счета.

Обзор финтех-трендов показывает: Азербайджан — один из лидеров с точки зрения внедрения и развития финансовых технологий в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. В стране представлено большое количество инновационных платежных решений. Азербайджанские потребители активно пользуются бесконтактными оплатами в общественном транспорте и торговых точках, цифровыми кошельками и смарт-гаджетами и восприимчивы к нововведениям.