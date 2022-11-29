Обнародована госдоля в новом азербайджанском венчурном фонде

Государству принадлежит 44% учредительных акций венчурного фонда ООО “Caucasus Ventures”, презентация которого состоялась сегодня в Азербайджане.

Государству принадлежит 44% учредительных акций венчурного фонда ООО “Caucasus Ventures”, презентация которого состоялась сегодня в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил глава фонда Мамед Керимов.

По его словам, из 11 миллионов манатов, выделенных учредителями для фонда, около 10% будет потрачено на содержание фонда, а остальная часть будет направлена на стартапы.

"На самом деле сумма, выделенная на содержание фонда, мала. Вероятно, мы будем вести переговоры о получении дополнительных средств от инвесторов для покрытия расходов фонда. Общая сумма - менее 11 миллионов манатов. Эта цифра должна составлять около 20-30 миллионов манатов. Примерно через 3-4 года мы увидим результаты деятельности Фонда. Этим фондом смогут воспользоваться стартапы около 10 стран ближневосточного региона, кроме Армении", - сказал М.Керимов.