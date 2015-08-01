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    ​Обама подписал распоряжение о создании самого быстрого компьютера

    Компьютер будет выполнять квинтиллион операций в секунду

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал распоряжение о постройке самого быстрого в мире суперкомпьютера к 2025 году, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Компьютер будет в 20 раз быстрее нынешнего лидера, построенного в Китае, и сможет выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов) операций в секунду, что соответствует производительности в один экзафлопс.

    Новый суперкомпьютер будет использоваться для комплексных симуляций, научных расчетов и проектов в области национальной безопасности.

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