​Обама подписал распоряжение о создании самого быстрого компьютера

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал распоряжение о постройке самого быстрого в мире суперкомпьютера к 2025 году, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Компьютер будет в 20 раз быстрее нынешнего лидера, построенного в Китае, и сможет выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов) операций в секунду, что соответствует производительности в один экзафлопс.

Новый суперкомпьютер будет использоваться для комплексных симуляций, научных расчетов и проектов в области национальной безопасности.