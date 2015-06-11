​Объем услуг в секторе связи Азербайджана в этом году вырос на 11%

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года объем услуг, оказанных предприятиями информации и связи населению, учреждениям и организациям, вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики.
По информации, в целом, за январь-май этого года населению было оказано услуг в сфере связи на общую сумму 653,2 млн. манатов, что равно 72,3% от общего объема услуг.
Отметим, что 53,4%, или же 348,8 млн. манатов доходов от услуг сформировались за счет мобильной связи.
Tural İbadlıАвтор новости
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