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    ​Объем услуг в секторе связи Азербайджана в этом году вырос на 11%

    За счет мобильной связи сформировались 53% доходов

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года объем услуг, оказанных предприятиями информации и связи населению, учреждениям и организациям, вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

    Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики.

    По информации, в целом, за январь-май этого года населению было оказано услуг в сфере связи на общую сумму 653,2 млн. манатов, что равно 72,3% от общего объема услуг.

    Отметим, что 53,4%, или же 348,8 млн. манатов доходов от услуг сформировались за счет мобильной связи. 

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