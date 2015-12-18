В Азербайджане объем услуг в секторе информации и связи в этом году вырос на 7%

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года учреждения информации и связи Азербайджана оказали юридическим и физическим лицам услуги на общую сумму 1 495,2 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 72,7% услуг было оказано населению.

Объем оказанных услуг на 6,8% больше аналогичного периода прошлого года, 80,9% полученной прибыли приходится на долю негосударственного сектора.

Доходы от мобильной телефонной связи составляют 798,6 млн. манатов или 53,4% от общей суммы доходов.